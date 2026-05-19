Прибыль бизнеса Ростовской области за год сократилась на четверть

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты полагают, что падение прибыли корпоративного сектора стало одним из ключевых рисков для экономики и бюджета Ростовской области в 2025 году. По их оценке, региональная казна остается сильно зависимой от результатов работы промышленности и АПК, а высокая стоимость заемных средств уже вынуждает предприятия сокращать инвестиционные программы. Эксперты также отмечают, что смещение структуры доходов бюджета в сторону НДФЛ повышает зависимость финансовой устойчивости региона от динамики зарплат и потребительской активности населения.