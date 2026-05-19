Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самару готовят к отопительному сезону

В Самаре проводят гидравлические испытания сетей.

Источник: Иван Носков

В конце апреля в Самаре стартовала подготовка к отопительному сезону. С 20 апреля начались первые гидравлические испытания сетей. Теплоснабжающие организации заменят порядка 17 км трубопроводов — самые протяженные участки на Николая Панова и в 14-м микрорайоне. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.

«Управляющим компаниям предстоит привести в порядок внутридомовые коммуникации, провести промывку и опрессовку и получить паспорт готовности каждого дома по всем правилам. За ходом работ на постоянной основе будут следить рокуратура города, Следственный комитет и Госжилинспекция. Они принимают участие в городских штабах по подготовке, постоянно в курсе ситуации и знают, на какие УК следует обратить особое внимание», — рассказал глава города.

Мэр проверил работу первой муниципальной УК. В марте компания взяла на обслуживание дом № 232 на улице Советской Армии. Там уже завершается капремонт, меняют «внутрянку» и готовятся к отопительному сезону.