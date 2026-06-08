Опрос: как россияне относятся к отключению горячей воды летом

Ежегодно в российских городах летом отключают горячую воду. Коммунальные службы объясняют это профилактикой теплосетей и подготовкой к отопительному сезону. За это время проводят проверки труб, испытания системы и ремонтные работы, чтобы избежать аварий зимой.
Одни относятся к этому спокойно, а другие считают такие отключения пережитком прошлого. При этом в последние годы сроки отключений постепенно сокращаются: во многих городах вместо привычных двух недель воду отключают примерно на 7—10 дней.
Недавно первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в перспективе нескольких лет в части российских городов летние отключения горячей воды могут стать редкостью или исчезнуть совсем — благодаря модернизации инфраструктуры и новым технологиям. Тем не менее полностью отказаться от такой практики пока сложно: коммунальные сети во многих регионах остаются сильно изношенными и требуют регулярных проверок.
Предлагаем вам пройти опрос и рассказать, как вы относитесь к отключениям горячей воды летом.