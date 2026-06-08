Опрос: как россияне относятся к отключению горячей воды летом

Недавно первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в перспективе нескольких лет в части российских городов летние отключения горячей воды могут стать редкостью или исчезнуть совсем — благодаря модернизации инфраструктуры и новым технологиям. Тем не менее полностью отказаться от такой практики пока сложно: коммунальные сети во многих регионах остаются сильно изношенными и требуют регулярных проверок.