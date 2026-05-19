В Прикамье продолжается набор в региональное подразделение отряда «БАРС»

В Пермском крае продолжается формирование регионального подразделения отряда «БАРС» (Боевой Армейский Резерв Страны). Основная задача нового формирования — защита воздушного пространства региона и подавление вражеских беспилотников, которые могут использоваться для террористических действий.
Присоединиться к мобильной огневой группе (МОГ) «БАРС» могут граждане, соответствующие ряду условий:
— возраст до 62 лет для старших офицеров, до 57 — для младших офицеров, до 52 — для сержантов и рядового состава; — нахождение в мобилизационном людском резерве; — отсутствие судимости; — хорошее состояние здоровья.
Кандидаты заключают срочный контракт с Министерством обороны РФ. Во время службы на контрактника распространяются все права и обязанности военнослужащего, а перед началом работы предусмотрено двухнедельное обучение.
Важно: все задачи будут выполняться исключительно на территории Пермского края.
Гражданам, принятым в состав МОГ, гарантируется:
— сохранение рабочего места на период службы; — сохранение среднего месячного заработка.
Желающие служить в региональном подразделении «БАРС» должны обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подписать срочный контракт с Министерством обороны РФ. Для консультаций доступны телефоны Военного комиссариата Пермского края: 8 (342) 217−55−84 и 8 (342) 237−48−73.