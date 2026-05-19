В Югре высадят более 20 тысяч гектаров леса

Свыше 20 тыс. га леса высадят в Ханты-Мансийском автономном округе по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов.
Из общего объема работ на 7 тыс. га проведут искусственное лесовосстановление. Для этих целей в питомниках Югры уже подготовлено более 5 млн саженцев хвойных пород. Еще на 11 тыс. га специалисты лесных хозяйств и арендаторы участков дополнят существующие культуры.
«Главная задача округа — соблюдать баланс и восстанавливать леса в объеме не меньше их сокращения. Все работы продлятся до середины октября», — подчеркнул первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.