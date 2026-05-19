В кубанском «Центре дорожных инноваций» изучили бережливые технологии

Обучение бережливым инструментам прошли сотрудники «Центра дорожных инноваций» в Краснодарском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
Занятие провел тренер регионального центра компетенций (РЦК). Используя игровые методы, он не только ознакомил сотрудников с основами бережливого производства, но и дал возможность применить эти знания на практике. Участники тренинга моделировали рабочие процессы и искали потери прямо во время занятий. Каждый смог предложить свои идеи по улучшению текущих операций.
Теперь перед коллективом стоит задача закрепить полученные навыки на своих участках. Им предстоит проанализировать потоки создания ценности и выбрать пилотный процесс для изменений. Поддержка тренеров РЦК продолжится на этапе внедрения первых улучшений. Компания рассчитывает снизить время протекания процессов и повысить выработку без дополнительных затрат.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.