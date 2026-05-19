В Красноярске прошёл фестиваль близнецов и двойняшек

Конкурсы, танцы, детский смех и лёгкое ощущение двоения в глазах. В краевой столице 11-й раз прошла большая встреча, главными героями которой стали неотличимые друг от друга на первый взгляд люди.
Корреспондент krsk.aif.ru посетила яркое событие и спросила его гостей, каково это: быть родителями похожих внешне, но разных по характеру детей — и иметь «копию», с которой тебя постоянно путают.
Точь-в-точь.
Одинаковые одежда, причёски, увлечения: дочери красноярки Ирины занимаются синхронным плаванием — спортом, который ещё более подчёркивает схожесть сестёр. На первых порах растить двух детей одного возраста непросто, признаётся женщина. Но проходит время, и вот уже две пары рук готовы помочь любимой маме с домашними делами. Например, на кухне: девочки любят чистить картошку.
«Поначалу было очень сложно, в первую очередь физически. Спасибо родственникам: сильно поддерживали. Но чем старше дети, тем больше они заняты друг другом. Хотя без ссор, конечно, не обходится», — рассказывает Ирина.
Мама двух девочек Алина подтверждает: несмотря на бытующее в обществе мнение о том, что близнецы живут душа в душу, периоды в жизни бывают разные — порой дети выясняют отношения не только на словах.
«Дочкам почти пять лет — и недавно они начали драться. Психологи говорят, что этот момент связан с взрослением. Конфликтуют из-за территории и внимания родителей. Сколько узнавала у мамочек: утверждают, что все через это проходят — к семи годам должно стать спокойнее», — говорит красноярка.
Тройная радость.
Бабушка тройняшек Маргарита Николаевна подтверждает: в семь лет дети — уже настоящая сплочённая команда, где каждый горой стоит за своих.
«Даша, Ксюша и Гриша совершенно разные по характеру. Но крепко дружат, у них очень развита взаимопомощь. Даже когда кого-то одного родители привозят к нам на время, он вскоре начинает скучать по остальным», — делится женщина.
Трое девятилетних дочек жительницы краевого центра Светланы привыкли к постоянному повышенному вниманию и даже немного устали от него: на празднике через каждые несколько шагов приходится останавливаться, чтобы ответить на вопросы журналистов.
«Я счастлива быть мамой тройняшек, и это не единственные дети: есть ещё старшая дочь, — улыбается женщина. — В принципе, мне не сложно. В первый год, конечно, спать хотелось всё время. А сейчас, считаю, что мне легче, чем мамам, у которых дети погодки в большом количестве. Девочки помогают друг другу, живут очень дружно. Родителям удобно: если куда-то надо сводить, за один выход берёшь сразу всех, КПД выше. Учатся все в одном классе и составляют его четверть: в нём всего 12 человек».
Сами девочки считают, что иметь сразу две свои «копии» здорово — а если что-то не ладится, всегда можно договориться.
«Чтобы все были счастливы».
Выступления коллективов, интерактивная программа, научное шоу, мастер-классы на любой вкус, фотосессии, консультации психолога, специалистов по грудному вскармливанию и слингам. Для гостей фестиваля подготовили по-настоящему насыщенную программу!
Сложно представить, но такое большое событие год за годом организовывает небольшая группа единомышленников, ядро которой составляют многодетные мамы.
«Фестиваль создала удивительная женщина Анна Киселёва, мама семерых детей, среди которых есть близнецы. Спустя какое-то время присоединилась к ней. У меня тоже родились близнецы, — рассказывает мама пятерых ребятишек Татьяна Назарова. — За годы праздник серьёзно масштабировался: к нам приезжает много гостей со всего края».
На вопрос, как удаётся успевать заниматься большой семьёй и организацией таких крупных проектов, Татьяна — которая ко всему прочему работает юристом в «Центре защиты материнства и детства святых Петра и Февронии» — отвечает: главное — мотивация и идущая изнутри любовь.
«Моя мечта, чтобы в каждой семье было счастье — не важно, насколько она большая. Чтобы мама с папой были счастливы, детки росли в дружбе. Такие мероприятия, как наше, настраивают на позитивный лад и напоминают о важности традиционных ценностей», — делится Татьяна.