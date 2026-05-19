В Красноярске прошёл фестиваль близнецов и двойняшек

«Я счастлива быть мамой тройняшек, и это не единственные дети: есть ещё старшая дочь, — улыбается женщина. — В принципе, мне не сложно. В первый год, конечно, спать хотелось всё время. А сейчас, считаю, что мне легче, чем мамам, у которых дети погодки в большом количестве. Девочки помогают друг другу, живут очень дружно. Родителям удобно: если куда-то надо сводить, за один выход берёшь сразу всех, КПД выше. Учатся все в одном классе и составляют его четверть: в нём всего 12 человек».