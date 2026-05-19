В Уфе на ярмарке «Китап-Байрам» хэдлайнеров не будет. Организаторы заявили, что решили в этом году укреплять «корни» культуры.
По словам замминистра культуры РБ Натальи Лапшиной, единственным федеральным гостем IV Международной книжной ярмарки станет Владимир Мединский как председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и первый секретарь Союза писателей России. Автор учебников по истории примет участие в деловой программе и проведет ряд встреч по линии своих организаций.
Читок на сцене от знаменитых артистов, как и концертов федеральных звезд в программе нового фестиваля не запланировано. Сцена будет одна — на ней выступят артисты филармоний, театров, также покажут лучшие номера республиканской «Сталкнческой весны». Работать она будет с 16 часов. Завершать вечера будут кинопоказы фильмов по произведениям Мустая Карима «Таганок», «Сестренка».
Из громких премьер ожидается презентация книги военного журналиста и писателя Николая Иванова, а также презентации молодых писательниц, не известных широкой публике.
Также три новинки торжественно покажет издательство «Китап»: сборник национальной классики «Сила в единстве», новое издание «Черноликие» Мажита Гафури и интерактивную книгу для детей на башкирском и русском языке «Безопасное детство». Ярмарка пройдет на Советской площади с 28 по 30 мая.