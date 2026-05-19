Сезон аллергии набирает обороты в Волгоградской области

По информации «Яндекс. Погоды», тимофеевка и мятлик заставили вспомнить о препаратах от аллергии жителей практически всей Волгоградской области. А вот пыльца березы, напротив, практически отступила от региона,. К середине мая она сохраняет влияние на жителей Камышина, Серафимовича и Михайловки, Жирновска и Урюпинска.