Волгоградские лесопатологи обследовали 300-летний дуб в Моздоке

Инженеры-лесопатологи из Волгоградской области отправились в Моздок, чтобы выяснить, что происходит с легендарным дубом-патриархом, который носит статус памятника природы регионального значения с 1997 года. По легенде, его посадили в год основания города, так что возраст дерева оценивается примерно в три столетия.