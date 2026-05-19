Волгоградские лесопатологи обследовали 300-летний дуб в Моздоке

Инженеры-лесопатологи из Волгоградской области отправились в Моздок, чтобы выяснить, что происходит с легендарным дубом-патриархом, который носит статус памятника природы регионального значения с 1997 года. По легенде, его посадили в год основания города, так что возраст дерева оценивается примерно в три столетия.
«С пециалисты провели комплексную диагностику уникального дерева, чтобы установить точные причины, по которым оно стало ослабевать. Для этого был использован современный трехмерный импульсный томограф ARBOTOM — прибор позволил заглянуть внутрь древесины без повреждений», — рассказывают в пресс-службе Центра защиты леса Волгоградской области.
Вопреки опасениям, результаты оказались обнадёживающими. Внутреннее состояние дуба очень хорошее, несмотря на почтенный возраст. Обследование выявило лишь незначительную стволовую гниль — для почти трехсотлетнего дерева это естественный процесс и серьезной угрозы не представляет.
Единственная рекомендация от волгоградских специалистов — спилить одну ветку, поврежденную некрозом и нависающую над проезжей частью. Она представляет реальную опасность для местных жителей.
