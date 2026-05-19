Разрешение имеется: формовочную обрезку деревьев «под ноль» провели в центре Хабаровска

Жительница дома на улице Пушкина, 11 рассказала, что в ее дворе нещадно спиливают деревья — у некоторых остались лишь стволы, а об остальных напоминают только пни. «Это не тополя, а орех и черемуха. Кто принимал решение, что деревья нужно спилить именно таким образом, оставив одни столбы? Мы с мужем немолодые люди 60 лет, часто любили проводить время на балконе, наслаждаясь шелестом свежих листьев, а весной — запахом черемухи напротив своего балкона. В настоящее время мы этого лишены», — рассказывает Татьяна. Между тем в управляющей компании объяснили, что специалисты таким образом сделали «формовочную обрезку деревьев». Правда, что это за форма такая, остается только догадываться. «Как рассказали представители управляющей компании, в марте 2026 года специалисты делали формовочную обрезку деревьев согласно разрешению управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Хабаровска», — сообщили в администрации Хабаровска.