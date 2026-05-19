В Красноярске директора УК будут судить из-за ремонта подъезда

В Красноярске перед судом предстанет директор управляющей компании «Павловский». Его обвиняют в неисполнении решения суда о ремонте подъезда в доме на улице Транзитной. Об этом сообщили в прокуратуре по Красноярскому краю.
Еще в мае 2023 года суд обязал управляющую компанию привести в порядок подъезд № 3. В доме должны были покрасить лестничные клетки, обновить металлические элементы лестниц, заменить поврежденную плитку, поручни и неисправные отопительные приборы. Решение вступило в законную силу, но в установленный срок работы не выполнили.
После этого было возбуждено исполнительное производство. Компании вручали требования, руководителя предупреждали об уголовной ответственности, а саму УК привлекали к административной ответственности. Позже в рамках исполнительного производства представили документы о якобы выполненном ремонте. Однако проверка показала, что решение суда в полном объеме так и не исполнено.
Ситуация изменилась только после возбуждения уголовного дела. Во время расследования директор управляющей компании признала вину, а в подъезде начался ремонт.
Прокурор утвердил обвинение по статье о злостном неисполнении судебного решения. Дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 149 в Кировском районе Красноярска.