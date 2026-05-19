Новосибирск отказался бороться за звание «Культурная столица — 2028» из-за провала в прошлом году

Напомним, в 2025 году сибирская столица приложила значительные усилия для получения почетного статуса. Жители города продемонстрировали невероятную сплоченность: за Новосибирск было отдано более 412 тысяч голосов, что позволило городу победить в рамках одной из номинаций конкурса. Однако по итогам финального решения звание «Культурная столица — 2027» досталось Челябинску.
Редакция Сиб.фм обратилась в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска с вопросом, почему город не вошел в список претендентов на 2028 год. В официальном ответе ведомства подчеркнули, что решение было принято не спонтанно.
«Данное решение обусловлено анализом предыдущего опыта подготовки и участия в общенациональном конкурсе “Культурная столица года”, — сообщили в мэрии на запрос корреспондента Сиб.фм.
В ведомстве добавили, что сейчас внимание сибирского макрорегиона сосредоточено на другом представителе. В числе номинантов конкурса 2028 года от Сибирского федерального округа заявлен город Кемерово.
«Мэрия города Новосибирска предлагает новосибирцам поддержать в голосовании сибирского соседа и отдать голоса за Кемерово. В прошлом году в финале проекта кемеровчане активно голосовали за наш город», — отметили в департаменте.
Означает ли это окончательный отказ от борьбы за федеральный престиж? Власти города намекают, что это временное решение. В мэрии заявили, что вопрос участия Новосибирска может быть пересмотрен в будущем, если условия конкурса изменятся или появятся новые возможности для его участников.
Пока же Новосибирск официально передает «эстафету поддержки» соседям из Кемерова, которые теперь будут представлять интересы Сибири на федеральном уровне.