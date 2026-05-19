Новосибирск отказался бороться за звание «Культурная столица — 2028» из-за провала в прошлом году

Новосибирск не будет бороться за звание «Культурная столица России» в 2028 году. Город, который в прошлом году показал рекордную активность в народном голосовании, в этот раз решил взять паузу. В мэрии Новосибирска прокомментировали отсутствие города в списке номинантов, сославшись на тщательный анализ предыдущего опыта.