Новосибирск отказался бороться за звание «Культурная столица — 2028» из-за провала в прошлом году

Новосибирск не будет бороться за звание «Культурная столица России» в 2028 году. Город, который в прошлом году показал рекордную активность в народном голосовании, в этот раз решил взять паузу. В мэрии Новосибирска прокомментировали отсутствие города в списке номинантов, сославшись на тщательный анализ предыдущего опыта.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в 2025 году сибирская столица приложила значительные усилия для получения почетного статуса. Жители города продемонстрировали невероятную сплоченность: за Новосибирск было отдано более 412 тысяч голосов, что позволило городу победить в рамках одной из номинаций конкурса. Однако по итогам финального решения звание «Культурная столица — 2027» досталось Челябинску.

Редакция Сиб.фм обратилась в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска с вопросом, почему город не вошел в список претендентов на 2028 год. В официальном ответе ведомства подчеркнули, что решение было принято не спонтанно.

«Данное решение обусловлено анализом предыдущего опыта подготовки и участия в общенациональном конкурсе “Культурная столица года”, — сообщили в мэрии на запрос корреспондента Сиб.фм.

В ведомстве добавили, что сейчас внимание сибирского макрорегиона сосредоточено на другом представителе. В числе номинантов конкурса 2028 года от Сибирского федерального округа заявлен город Кемерово.

«Мэрия города Новосибирска предлагает новосибирцам поддержать в голосовании сибирского соседа и отдать голоса за Кемерово. В прошлом году в финале проекта кемеровчане активно голосовали за наш город», — отметили в департаменте.

Означает ли это окончательный отказ от борьбы за федеральный престиж? Власти города намекают, что это временное решение. В мэрии заявили, что вопрос участия Новосибирска может быть пересмотрен в будущем, если условия конкурса изменятся или появятся новые возможности для его участников.

Пока же Новосибирск официально передает «эстафету поддержки» соседям из Кемерова, которые теперь будут представлять интересы Сибири на федеральном уровне.