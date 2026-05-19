Не может дышать сам. Известный хоккейный вратарь второй раз борется с раком

Следующие пару сезонов Мурыгин провел в переходном статусе между второй командой и основой. Его подпускали к матчам против «Торпедо», магнитогорского «Металлурга», московского «Динамо», но стабильной игровой практики не давали. А вратарю без постоянных матчей развиваться почти невозможно: тренировки тренировками, но только игра дает то самое чувство темпа и навык принятия решений под давлением. Поэтому в сезоне 2008/2009 его отдали в аренду в «Ермак» из Ангарска, и там он наконец стал основным. 41 матч в регулярке, все пять игр плей-офф Кубка Братины против «Молота-Прикамье» — это была школа, из которой он вернулся готовым к КХЛ.