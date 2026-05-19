Проводник поезда подарил другу телефон пассажирки из Хабаровского края

У жительницы Хабаровского края в пассажирском поезде пропал мобильный телефон стоимостью около 12 тысяч рублей. Как сообщили в транспортной полиции, гаджет оказался у проводника вагона.
По данным следствия, 31-летний житель Приморский край работал проводником поезда «Владивосток — Благовещенск». После смены ему сообщили, что один из пассажиров забыл телефон в вагоне.
Во время уборки мужчина действительно нашёл устройство, но вместо того, чтобы передать находку, решил оставить её себе. Чтобы телефон было сложнее отследить, он выбросил сим-карту хозяйки и вставил свою.
Позже к проводнику пришёл знакомый, который пожаловался на отсутствие телефона. Тогда мужчина, как отмечают в полиции, решил «помочь» другу и подарил ему чужой смартфон.
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска Хабаровского линейного управления МВД на транспорте во Владивосток. Возбуждено уголовное дело о краже.