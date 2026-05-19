49 хабаровчан получили перерасчёт за некачественную горячую воду

В Хабаровске после вмешательства Генпрокуратуры восстановлены права жителей, получавших горячую воду ненадлежащего качества, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Жалоба поступила от жительницы краевого центра: в зимний период температура горячей воды в доме в Индустриальном районе была ниже нормативных значений (+60 °C), хотя по закону она должна составлять от +60 до +75 °C. Причиной стало нарушение в работе автоматического терморегулятора.
Прокуратура направила представление в адрес управляющей компании. В результате проведённого ремонта оборудование было восстановлено, циркуляция горячей воды налажена с соблюдением установленных норм.
49 жителям дома выполнен перерасчёт платы за услугу на общую сумму 15,7 тыс. рублей. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ — назначен штраф 25 тыс. рублей, который уже уплачен.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru