Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

49 хабаровчан получили перерасчёт за некачественную горячую воду

49 жителям дома выполнен перерасчёт платы за услугу на общую сумму 15,7 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске после вмешательства Генпрокуратуры восстановлены права жителей, получавших горячую воду ненадлежащего качества, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Жалоба поступила от жительницы краевого центра: в зимний период температура горячей воды в доме в Индустриальном районе была ниже нормативных значений (+60 °C), хотя по закону она должна составлять от +60 до +75 °C. Причиной стало нарушение в работе автоматического терморегулятора.

Прокуратура направила представление в адрес управляющей компании. В результате проведённого ремонта оборудование было восстановлено, циркуляция горячей воды налажена с соблюдением установленных норм.

49 жителям дома выполнен перерасчёт платы за услугу на общую сумму 15,7 тыс. рублей. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ — назначен штраф 25 тыс. рублей, который уже уплачен.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru