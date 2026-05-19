Известный хоккейный вратарь второй раз борется с раком

В отечественный хоккей пришла беда, которую невозможно обойти молчанием. Вратарь Алексей Мурыгин — парень, который начинал карьеру во второй команде хабаровского «Амура» и дорос до рекорда КХЛ, который не пропускал голы больше трехсот минут подряд и заставлял трибуны реветь от восторга — повторно борется с раком.
Спортсмена знают не только в Хабаровске. Ярославль, Магнитогорск, Омск, Нижний Новгород — везде, где он играл, оставалась частица его таланта и характера. Но сейчас соперник оказался страшнее любого нападающего. Вместо льда и тренировок — химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба, которая не терпит компромиссов.
Путь вратаря, чья карьера сама по себе — пример несгибаемой воли, вспомнил hab.aif.ru.
Не боялся лететь в ворота.
Алексей Мурыгин родился 16 ноября 1986 года в Хабаровске. В хоккей пришел через школу родного «Амура» и сразу выбрал амплуа, которое не прощает слабости. Вратарь — это последний рубеж, человек, на котором заканчиваются все тактические схемы и начинается чистый характер. Первые взрослые матчи он провел в сезоне 2005/2006 за «Амур-2», а уже 19 октября 2006 года состоялся его дебют в Суперлиге. Выездной матч против СКА, молодой голкипер выходит на лед за 11 минут до конца третьего периода при счете 1:4 — и не пропускает. Для 20-летнего парня то был момент, который дал понять: он может играть на высоком уровне.
Следующие пару сезонов Мурыгин провел в переходном статусе между второй командой и основой. Его подпускали к матчам против «Торпедо», магнитогорского «Металлурга», московского «Динамо», но стабильной игровой практики не давали. А вратарю без постоянных матчей развиваться почти невозможно: тренировки тренировками, но только игра дает то самое чувство темпа и навык принятия решений под давлением. Поэтому в сезоне 2008/2009 его отдали в аренду в «Ермак» из Ангарска, и там он наконец стал основным. 41 матч в регулярке, все пять игр плей-офф Кубка Братины против «Молота-Прикамье» — это была школа, из которой он вернулся готовым к КХЛ.
Дебют в КХЛ состоялся 11 января 2010 года в домашнем матче «Амура» против новокузнецкого «Металлурга». Мурыгин вышел по ходу второго периода после травмы Тайлера Мосса и отразил все восемь бросков. А 28 января того же года оформил первый «сухарь» в лиге — в гостях против «Трактора». Всего в сезоне 2009/2010 он провел за «Амур» 14 матчей, одержал четыре победы и показал 90,3 процента отраженных бросков. Дальше — больше: сезон 2010/2011, уже 32 матча, 91,3 процента отраженных бросков, вызов во вторую сборную России на турнир в Словении. Вратаря из дальневосточного клуба заметили на федеральном уровне, а это всегда было непросто для игроков, выступающих за Уралом.
Рекорд, державшийся пять лет.
Сезон 2011/2012 стал для Мурыгина одним из лучших хабаровских отрезков. Он делил ворота со словаком Яном Лашаком, но быстро вошел в ритм и из восьми первых матчей выиграл шесть. Всего провел 29 игр, одержал 13 побед, показал 93 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,21. По проценту отраженных бросков он разделил первое место в лиге — для «Амура» тех лет это был фантастический индивидуальный результат.
Но пик карьеры случился в Ярославле. В мае 2015 года Мурыгин подписал трехлетний контракт с «Локомотивом», и сезон 2015/2016 стал для него историческим. 34 матча регулярного чемпионата, 22 победы, 95,4 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 1,13 и 13 матчей на ноль. А главное — рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии. 27 сентября 2015 года он побил прежнее достижение лиги, а затем довел его до 302 минут 11 секунд. До него рекорд принадлежал другому вратарю «Локомотива» Кертису Сэнфорду с 237 минутами 33 секундами.
Триста минут без пропущенных шайб — это показатель, который требует абсолютной концентрации, безупречной игры защиты и, конечно, вратарского таланта высшей пробы. Побить этот рекорд удалось лишь спустя пять лет вратарю казанского «Ак Барса» Тимуру Билялову, который в сезоне 2019/2020 не пропускал голов на протяжении 316 минут и 9 секунд.
«Локомотив» в те годы был одной из сильнейших команд лиги, и Мурыгин вписался в эту систему идеально. В следующем сезоне он провел 40 матчей регулярки, одержал 21 победу, сделал пять сухарей, а в плей-офф сыграл девять матчей. Даже когда его статистика чуть снизилась, он оставался голкипером топ-уровня — с именем, опытом и доверием тренеров.
После Ярославля в его карьере были «Авангард», возвращение в «Амур», а затем «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар». Всего в КХЛ он провел 306 матчей: 283 в регулярных чемпионатах, 23 в плей-офф и два в Кубке Надежды. 113 побед, 92,1 процента отраженных бросков, 28 сухих матчей — цифры, которые ставят его в ряд лучших российских вратарей своего поколения.
Тишина в СМИ, Германия и минус 20 килограммов.
В январе 2019 года Мурыгин провел последний на тот момент матч в КХЛ за «Амур», после чего исчез из состава и информационного поля. Позже стало известно, что причиной стала болезнь. Диагноз, о котором он сам рассказал только в сентябре 2020 года, звучал пугающе: высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.
Все началось в конце февраля 2019 года во время паузы на Евротур. Сначала просто заболело горло, врачи в Хабаровске говорили о воспалении миндалины и гнойном тонзиллите, назначали антибиотики, пастилки и полоскания. Лечение не давало результата больше трех недель, после чего Мурыгин вместе с женой настоял на биопсии. Именно она выявила онкологию.
Лечение проходил в Германии. За время терапии потерял около 20 килограммов: приехал с весом 88, а вернулся в Россию 68-килограммовым. Восстановление было долгим и мучительным: примерно в декабре он впервые снова надел хоккейную форму и начал кататься, до этого мог работать только в зале.
«Я снова дошел примерно до 80 килограммов и готов работать ради возвращения в хоккей», — говорил вратарь в 2020 году.
При всём при этом Мурыгин долго скрывал диагноз от широкой публики. До сентября 2020 года о болезни знал лишь узкий круг близких, а к моменту публичного рассказа он уже победил заболевание.
«Мы не афишировали ситуацию по просьбе самого игрока», — подчеркивал «Амур» в официальном заявлении.
Камбэк, вошедший в историю.
Возвращение в профессиональный хоккей после онкологии — история настолько редкая, что каждый такой случай становится легендой. Весной 2021 года Мурыгин подписал просмотровый контракт с нижегородским «Торпедо», прошел предсезонку и получил полноценный контракт.
«Хоккей для меня — вторая семья, которой я два года был лишен. После такого перерыва возвращаться тяжело не только физически, но и профессионально. Движения забываются, инстинкты притупляются, организм нужно заново проверять под нагрузкой», — признавался он в интервью для сайта КХЛ.
В сентябре 2021 года Мурыгин впервые почти за три года снова вышел на лед в матче КХЛ. Это случилось в игре «Торпедо» против СКА: он появился на 17-й секунде из-за проблем с амуницией у Андрея Тихомирова, провел в воротах 23 минуты 23 секунды, отразил все десять бросков и не пропустил. Символично, что камбэк после онкологии получился именно таким — коротким, внештатным, но чистым по статистике. После этого в его карьере были еще «Нефтехимик» и «Куньлунь», а затем он перешел на тренерскую работу.
В сезоне 2024/2025 Мурыгин значился тренером вратарей МХК «Атлант» из Мытищ, выступающего в Молодежной хоккейной лиге. Это логичное продолжение для голкипера с его опытом: за плечами рекорд КХЛ, сильные сезоны в «Амуре» и «Локомотиве», возвращение после тяжелой болезни и понимание вратарской профессии не только с технической, но и с психологической стороны.
Рак вернулся.
Сейчас Алексею Мурыгину 39 лет. В середине мая 2026 года ХК «Амур» опубликовал сообщение, которое мгновенно разлетелось по спортивным СМИ. Клуб обратился к болельщикам с прямым и честным текстом, в котором было сказано то, чего никто не хотел слышать.
«Вместо тренировок и работы у Мурыгина сейчас химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба за жизнь», — написал MAX-канал «Территория тигров».
Двусмысленностей такая формулировка не оставляет. Рак, хотя прямым текстом в публикации о нём и не говорится, диагностирован у Мурыгина повторно. Конкретная локализация или тип заболевания также не уточняются, но сам факт остается фактом: человек, который однажды уже прошел через химиотерапию, потерял 20 килограммов, восстанавливался по граммам и вернулся в профессиональный спорт, снова брошен в ту же схватку.
Первый раз он победил. Он прошел через ад, о котором не рассказывал почти два года, вернулся на лед и доказал, что рак — вовсе не конец карьеры и не конец жизни. Сейчас счет снова открыт, и на табло — борьба. Тысячи болельщиков по всей стране держат кулаки за человека, который всегда выходил сухим из самых сложных матчей. И очень хочется верить, что этот матч с невидимым, но смертельно опасным противником он тоже вытащит.