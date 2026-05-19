ФКР ищет подрядчика для капремонта отделения паллиативной медпомощи в Пионерском

Фонд капитального ремонта ищет подрядчика, который займётся капитальным ремонтом отделения паллиативной медицинской помощи, расположенного на ул. Шаманова в Пионерском. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
На работы направляют 54,2 млн рублей. Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 25 мая, итоги подведут 27 мая.
В техническое задание вошли ремонт крыши и фасада, общестроительные работы, обновление террасы, пандусов и крылец, а также модернизация инженерных систем.
Кроме того, проект предусматривает ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, силовых и осветительных сетей, пожарной сигнализации, медицинского газоснабжения и вызывной сигнализации. Также планируется монтаж системы видеонаблюдения, устройство навеса, контура заземления и молниезащиты.
Закончить работы необходимо не позднее 25 ноября текущего года.