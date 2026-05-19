Нижегородцам рассказали, когда в регионе перестанут глушить интернет

Министр связи по Нижегородской области Александр Синелобов пояснил, что отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать поставленных целей, поэтому ограничения сохраняются на неопределённый срок.

Ограничения мобильного интернета в Нижегородской области будут действовать до исчезновения угроз безопасности — такие меры нужны для противодействия атакам беспилотников. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов на площадке ЦИПРа, сообщили в NewsNN.

Министр пояснил: отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать поставленных целей, поэтому ограничения сохраняются на неопределённый срок.

В данный момент развёрнуто более двух тысяч бесплатных точек Wi‑Fi — информацию о ближайших можно получить через интерактивную карту. Также расширяется «белый список» ресурсов — к ним сохраняется доступ даже во время отключений мобильного интернета.

Александр Синелобов также прокомментировал слухи о возможной рассылке СМС‑уведомлений об угрозе атак беспилотников. По его словам, решение о запуске такой системы пока не принято: «Не мы это решаем. Если будет принято решение соответствующими органами, то такие сообщения будут. Но подтвердить, что скоро будут приходить сообщения, я не могу».

Ранее интернет пропал в Нижнем Новгороде 19 мая.

