Ростовские ведомства остались должны поставщикам связи и ПО из-за урезания лимитов бюджета

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты отмечают, что ситуация вокруг РСТ стала одним из первых публичных примеров того, как ручное ограничение бюджетных расходов начинает напрямую затрагивать коммерческий сектор. По их оценке, задержки оплаты по уже исполненным контрактам повышают риски работы с государственными заказчиками, особенно для ИТ-компаний и операторов связи, работающих в условиях высокой стоимости заемных средств. Эксперты не исключают, что подобные случаи могут привести к росту стоимости будущих госконтрактов либо к сокращению числа участников региональных тендеров.