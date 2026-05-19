В Красноярске прошел «Кубок мужества» среди ветеранов боевых действий и участников СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 40 представителей 20 муниципальных образований края стали участниками «Кубка мужества» в Красноярске.
Побороться приехали спортсмены, занявшие призовые места на отборочных этапах спартакиады «Преодолевая, побеждай!».
На Кубке ветераны боевых действий и участники СВО состязались в шести дисциплинах: шахматах, пауэрлифтинге, стрельбе из лука, настольном теннисе, пулевой стрельбе и спортивном метании ножа.
«Приехали ребята, очень заряженные на общение, на спорт, на победу. Сейчас они уезжают, и мы видим, что этот заряд у них преумножился. Это самая главная задача», — отметила директор краевого Центра адаптивного спорта Надежда Банникова.
Из числа победителей и призеров «Кубка мужества» выберут спортсменов, которые в составе сборной края представят край на Всероссийском инклюзивном фестивале «Кубок мужества», а также на Кубке защитников Отечества Сибирского федерального округа.
Добавим, что в рамках прошедшего Кубка состоялась презентация нового направления для бойцов — следж-хоккей. Участникам соревнований показали спортивный инвентарь и экипировку, рассказали об особенностях дисциплины, а также дали возможность попробовать себя в роли хоккеиста на виртуальном тренажере и пообщаться с действующим следж-хоккеистом.