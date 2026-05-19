ИИ поможет пермским предпринимателям увидеть точку роста своего бизнеса

Впервые на форуме «Дни пермского бизнеса» представят необычный формат — публичный разбор предприятий с применением искусственного интеллекта.
Сессия под названием «ИИ бизнес-разбор» начнется 22 мая в 12.00. Предприниматели смогут получить комплексный аудит своей компании: сначала ИИ проанализирует данные, а затем эксперты дадут профессиональную оценку и рекомендации прямо на сцене.
В рамках мероприятия будет разобрано не менее пяти реальных бизнес-кейсов. Для участия необходимо заранее заполнить подробную анкету о компании и ее целях. Искусственный интеллект обработает информацию, сопоставит ее с рыночными стандартами, определит слабые места и укажет на точки роста.
На самом форуме эксперты обсудят выводы ИИ, предложат варианты развития и дадут практические советы.
Как отметил глава центра «Мой бизнес» Юрий Цаплин, новый подход объединяет возможности искусственного интеллекта и опыт профессионалов.
— Это позволяет быстро и качественно выявлять проблемы и находить решения для роста. В деловой программе форума тема современных технологий занимает важное место: ИИ выступает как инструмент для сбора и анализа данных, а эксперты −0 как своеобразный консилиум, который помогает выбрать верную стратегию.
Модератором сессии станет Руслан Баликов — известный федеральный бизнес-тренер, руководитель «Центра обучения переговорам “ВСЕПЕРЕГОВОРЫ” и автор книги “ПЕРЕГОВОРЫ PRO: просто о сложном”.
В экспертную группу войдут:
Николай Голещихин — специалист по корпоративным стратегиям, владелец компаний «Advantage» и «ДиректАктив», создатель методики «ГОЛДРИНГ. Алгоритм эффективных продаж».
Александр Глок — эксперт по лидерству и управлению, сертифицированный тренер Минэкономразвития РФ и спикер АО «Деловая среда» СБЕРа.
Организаторы подчеркивают, что главная ценность формата — в объективном и глубоком анализе, который обычно доступен только крупным игрокам рынка. Участники смогут по-новому взглянуть на свой бизнес и получить доступ к передовым аналитическим инструментам.
Чтобы попасть на публичный разбор, предпринимателям нужно заранее заполнить анкету по специальной ссылке. Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия.