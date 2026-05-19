Жители Красноярского края не против сменить офисную профессию на рабочую

Специалисты российской рекрутинговой платформы провели опрос и выяснили, при каких условиях жители Красноярского края готовы сменить офисную работу на рабочую специальность. Согласно результатам опроса, 21% жителей Красноярского края готовы сделать это в случае необходимости. Еще 29% рассмотрели бы такой шаг при наличии гарантированного трудоустройства, а для 21% решающим условием стало бы бесплатное обучение новой специальности. Основными причинами, по которым жители Красноярского края готовы оставить текущую профессию, в том числе офисную, и перейти в рабочую специальность с последующим трудоустройством на производстве, стали перспективы профессионального роста и более высокого дохода. Об этом сообщили 38% опрошенных. Для 26% респондентов рабочая деятельность привлекательна как возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то было хобби или увлечением. Еще 19% опрошенных видят в рабочих профессиях более стабильное самоощущение в случае обострения экономического кризиса. Желание уйти с нынешнего места работы, которое уже надоело или не устраивает, назвали причиной 17% респондентов.