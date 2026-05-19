Волгоградская область представит турпотенциал на форуме «Путешествуй!»

Туристический потенциал Волгоградской области представят на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет с 10 по 14 июня в Москве. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
Концепция стенда Волгоградской области носит название «Междуречье великих рек. Где история встречает будущее». Экспозиция призвана раскрыть темы разнообразия и сплоченности народов, культур, традиций и религий, представленных на территории региона. Посетители смогут получить консультации от представителей туристско‑информационного центра, проекта «Лечение в Волгограде», туроператоров, а также средств размещения.
В ходе форума состоится презентация межрегионального маршрута «Арбузный тракт» и национального маршрута «ВолгоГранд — 34 впечатления». Отдельное внимание будет уделено гастросувенирам: гостям предложат познакомиться с нардеком (это арбузный мёд), а также с арбузным кофе и чаем. Кроме того, будут организованы игры «Арбуз Камышина», «Ловкие удочки», «Мемории», «Дженга» и VR‑программа, посвященная природному многообразию и богатой истории региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.