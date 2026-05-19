В Красноярском крае владельца кафе будут судить после травмы двухлетней девочки

В Минусинске перед судом предстанет 22-летний владелец кафе «Восточный уют». Его обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества после травмирования маленького ребенка, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Семья с двухлетней девочкой пришла в кафе, где в зале находился декоративный забор кустарного изготовления. Конструкция весила около 60 килограммов, была неустойчивой и не была закреплена. По данным прокуратуры, другой ребенок выбежал из-за соседнего стола и задел забор. После этого конструкция упала на ноги двухлетней девочке.
Ребенок получил перелом. Травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. В прокуратуре считают, что предприниматель организовал работу кафе без учета требований безопасности жизни и здоровья посетителей. При этом посещение заведения детьми не ограничивалось. Владельцу кафе утвердили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал и от подробных показаний отказался.
Уголовное дело направили в Минусинский городской суд. Также в интересах пострадавшей девочки заявлен иск о компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей.