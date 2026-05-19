Чиновники вспомнили о сироте, чтобы забрать квартиру

В 1993 году маленькую Олесю Петрову из Сосновоборска Красноярского края определили в школу-интернат: отец от нее отказался, а мать страдала психическим заболеванием. Администрация города закрепила за 13-летней девочкой муниципальную квартиру. Однако сообщить об этом сироте, видимо, забыли — о своем праве на жилье она узнала почти 30 лет спустя, в 2025 году.
За это время женщина переехала в Саратовскую область и пережила тяжелый брак с мужем. «Если бы я знала, что мне есть куда податься, я бы давно от него сбежала», — признается она корреспонденту krsk.aif.ru. Однако есть нюанс: теперь администрация Сосновоборска намерена отнять у Олеси это единственное жилье.
Несправедливость длиною в жизнь.
«Я полжизни думала, что жизнь ко мне несправедлива, — говорит Олеся. — Сначала все дети жили с родителями, а у меня такая ситуация с мамой. Потом в интернате. Дети, оставшиеся без попечения, они разные, бывают и жестокие. Переносить все это тяжело».
В 1985 году мама Олеси получила ту самую квартиру в Сосновоборске. С 1989 года у родительницы начались проблемы с психическим здоровьем. В 1993 году Олесю отправили в Лесосибирскую школу-интернат им. Дзержинского — ныне Лесосибирский детский дом. Тогда же, постановлением от 30 сентября 1993 года (документ есть в распоряжении редакции), за ней официально закрепили право на жилплощадь. Отец от нее отказался, и девочка получила статус сироты при живых родителях.
После интерната Олеся поступила в институт, вышла замуж и в 2002 году уехала с супругом в Саратовскую область. В браке родила дочь.
«Муж, зная о болезни мамы, был против нашего общения, запрещал ездить к ней, звонить. Он боялся, что ребенок будет к этому не так относиться», — объясняет она.
Казалось, жизнь наладилась: семья, ребенок, новый город. Но брак, по началу казавшийся счастливым, быстро дал трещину: муж пристрастился к алкоголю, а затем и запрещённым веществам. Деньги тратил, а когда их не осталось, набрал кредитов.
«Со временем поняла, что это всё иллюзия. Муж употреблял. Алкоголь, наркотики. В этом измененном состоянии с ним было невозможно общаться. Брал кредиты», — вспоминает Олеся.
Квартира, в которой они жили, была оформлена на свекровь и подарена сыну. Несколько лет назад Олеся сбежала от мужа, жить с ним дальше стало невыносимо. В июле прошлого года супруг умер, оставив все имущество сестре, а долги — жене.
«Муж квартиру переписал на сестру. Тут еще выясняется, что у меня есть жилье, которое за мной закреплено, и меня его лишают. Конечно, как-то все несправедливо», — говорит Олеся.
Звонок от незнакомца.
В 2024 году Олесе позвонил незнакомый мужчина, который представился Алексеем. Он сообщил, что мать женщины, с которой она потеряла связь много лет назад, умерла еще в 2017 году, и предложил помощь в оформлении квартиры, оставшейся в соцнайме.
«Я сначала подумала, что это мошенник. Но он начал называть детали моей жизни: где я живу, имя мужа. Потом предложил заключить договор соцнайма, затем приватизировать квартиру, но жить там будут другие люди, а мне выплатят компенсацию. Это меня смутило», — рассказывает Олеся.
Женщина решила действовать самостоятельно и через МФЦ сделала запрос на получение документов на квартиру. Буквально через несколько дней ей снова позвонил Алексей.
«Вы решили сами оформить? Ваша воля», — сказал он.
Вскоре после запроса в МФЦ администрация Сосновоборска подала иск в суд о лишении Олеси права пользования жильем.
В официальном ответе (документ есть в распоряжении редакции) чиновники ссылаются на Жилищный кодекс: поскольку основной наниматель (мать) умерла, а Олеся зарегистрирована в другом городе, договор соцнайма считается расторгнутым.
Кто живет в квартире сироты?
По словам Олеси, тот самый Алексей, который звонил ей с предложением о «компенсации», представлял интересы людей, которые сейчас проживают в квартире. Если это действительно так, это значит, что кто-то их туда заселил и все это время получал коммунальные платежи. Почему чиновники восемь лет молчали о правах сироты и внезапно решили выселить ее сразу после того, как она сама начала оформлять документы, — предстоит выяснить суду и прокуратуре, куда Олеся уже написала заявление о возможных мошеннических действиях.
Сейчас женщина живет на съемной квартире, платит по долгам и надеется, что ей удастся отстоять свое право на единственную крышу над головой.
«Я надеюсь, что получится восстановить право на квартиру, и у меня появится свой угол. Хотелось бы очень», — с надеждой говорит она.
Судебное заседание по этому делу назначено на 9 июня.
Krsk.aif.ru направил официальный запрос в администрацию Сосновоборского муниципального округа с просьбой прояснить ситуацию.
