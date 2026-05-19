В нижегородской больнице прошел мастер-класс по неонатальной хирургии

Мастер-класс по неонатальной хирургии состоялся в Нижегородской областной детской клинической больнице (НОДКБ) в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Обучение коллег провел детский хирург операционного отделения перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Роман Ти. Как рассказали в больнице, мастер-класс был нацелен на отработку практических навыков и обмен опытом лечения сложных врожденных аномалий. Эксперт поделился с нижегородскими медиками своей клинической практикой, современными методиками диагностики и оперативного лечения, а также разобрал типичные сложности, возникающие в ходе подобных вмешательств.
«Мы получаем опыт напрямую от ведущих специалистов и сразу можем применить его в работе с маленькими пациентами. Особенно ценно, что это не абстрактная теория, а разбор реальных клинических случаев. Доктор не просто показал современные методики, но и поделился решениями для нестандартных ситуаций, с которыми сталкиваются хирурги в операционной. Теперь эти знания помогут нашим врачам увереннее действовать при врожденных патологиях пищевода у новорожденных, а значит, качество оказания помощи детям станет еще выше», — подчеркнул заместитель главного врача по хирургии НОДКБ Валерий Пазавин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.