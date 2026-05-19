В Нижнем Новгороде пройдут лекции о семейных сценариях

Лекции о семейных сценариях и сохранении внутреннего равновесия состоятся 23 и 30 мая в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Первую встречу проведет детский психолог и экзистенциальный психотерапевт Екатерина Стеблина. Она расскажет, зачем взрослым оглядываться на родительскую семью и как события в детстве влияют на человека и его детей. Записаться на лекцию можно по ссылке. Для детей предусмотрена интерактивная программа «Удивительное рядом. Мир цветов».
Вторая встреча будет организована в формате мастер-класса «Спокойствие, только спокойствие». Занятие проведет системный семейный психотерапевт Алена Костина. Она представит метод российского врача-психолога Хасая Алиева, который основан на неосознанных движениях и направлен на снятие стресса. Для участия в занятии необходима предварительная регистрация по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.