В Вологодской области запустили аэростат для мониторинга лесов

Аэростат для контроля за лесопожарной обстановкой запустили в Вытегорском округе Вологодской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
«Территория Вытегорского округа относится к наиболее пожароопасным, однако площадь покрытия камерами здесь недостаточная из-за нехватки антенно-мачтовых сооружений. Мобильный аэростат позволит значительно увеличить обзор. Видео в реальном времени поступает в региональную диспетчерскую службу. Информация оперативно передается в лесничество для проверки с выездом на место», — отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Специалисты уже проводят полевые испытания и настраивают рабочие процессы. В дальнейшем проект планируют масштабировать и в другие лесничества региона. Напомним, в Вологодской области действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки. Она включает космический мониторинг, авиационное и наземное патрулирование, а также систему видеомониторинга. Вся информация поступает в региональную диспетчерскую службу, которая в этом году была обновлена и усилена.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.