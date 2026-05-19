В Вологодской области запустили аэростат для мониторинга лесов

Специалисты уже проводят полевые испытания и настраивают рабочие процессы. В дальнейшем проект планируют масштабировать и в другие лесничества региона. Напомним, в Вологодской области действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки. Она включает космический мониторинг, авиационное и наземное патрулирование, а также систему видеомониторинга. Вся информация поступает в региональную диспетчерскую службу, которая в этом году была обновлена и усилена.