Сотрудники ФСБ задержали подростка с сим-боксом для мошенников в Арзамасе

В Арзамасе задержан подросток, который предоставлял аферистам сим-карты для обмана граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России по региону.
Как стало известно, юный злоумышленник незаконно обеспечивал бесперебойную работу сим-бокса у себя дома. Электронное устройство помогало одновременно использовать большое количество сим-карт для совершения преступлений.
В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело.
