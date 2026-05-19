Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ задержали подростка с сим-боксом для мошенников в Арзамасе

Электронное устройство находилось у юного злоумышленника дома.

Источник: Живем в Нижнем

В Арзамасе задержан подросток, который предоставлял аферистам сим-карты для обмана граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, юный злоумышленник незаконно обеспечивал бесперебойную работу сим-бокса у себя дома. Электронное устройство помогало одновременно использовать большое количество сим-карт для совершения преступлений.

В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что девочка из Сокольского района стала дроппером и попала под следствие.