Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечает 70-летний юбилей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 19 мая отмечает день рождения. Ему исполнилось 70 лет.
С утра руководитель Северной столицы принимает поздравления. Как написал в соцсетях спикер Заксобрания города Александр Бельский, шестимиллионный Петербург является национальным достоянием России, а управлять им, развивать его, решать ежедневно масштабные задачи — это огромная ответственность и колоссальный труд.
Под руководством Александра Дмитриевича Северная столица последовательно становится современным мегаполисом XXI века, сохраняя при этом свою историю, характер и особую атмосферу.
Он добавил, что для него является большой честью работать с Александром Бегловым в одной команде. И выразил уверенность в том, что конструктивное взаимодействие правительства города и Заксобрания будет и дальше служить интересам петербуржцев.
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил, что уже пять лет работает в команде Александра Беглова. И подчеркнул, что при поддержке губернатором самых смелых инициатив в Петербурге реализуются современные, масштабные проекты, которые радуют сотни тысяч человек. Это показывают и частые объезды в разных районах, общение с жителями города.
Вопросы, даже самые локальные, не остаются без вашего ответа и решения, если оно возможно. Вы искренне, всей душой любите Петербург. Здоровья, вдохновения и благополучия. С днем рождения, шеф!
