В Перми выявили второй случай кори за неделю

ПЕРМЬ, 19 мая — РИА Новости. Второй случай кори за неделю выявлен в Перми, сообщили РИА Новости в краевом Роспотребнадзоре.
«Выявлен второй случай кори за неделю. Заболевание у ребенка, не привитого против болезни по возрасту. На 18 мая зарегистрировано восемь случаев по всему краю с начала года», — рассказали в ведомстве.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, после регистрации в Пермском крае предыдущего случая кори были проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия: установлены границы очага и контактные лица, проведена вакцинация. Угрозы для здоровья жителей не было.