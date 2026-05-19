Наполовину готов котлован для вентиляции продления нижегородского метро

На данном участке рабочие формируют котлован, в котором в дальнейшем будут сооружать тоннельную вентиляцию и водоотливную установку для новой линии подземки. К настоящему моменту здесь уже разработали около 8 тысяч кубометров грунта из запланированных 14 тысяч кубических метров.