Наполовину готов котлован для вентиляции продления нижегородского метро

Строители метрополитена в Нижнем Новгороде преодолели экватор земляных работ на площадке около торгового центра «Счастье» на улице Белинского. Об этом сообщили в MAX-канале «МетроНН».
На данном участке рабочие формируют котлован, в котором в дальнейшем будут сооружать тоннельную вентиляцию и водоотливную установку для новой линии подземки. К настоящему моменту здесь уже разработали около 8 тысяч кубометров грунта из запланированных 14 тысяч кубических метров.
Параллельно специалисты монтируют распорные крепления котлована — сейчас процессы идут на уровне третьего пояса, а общая масса установленных металлоконструкций достигла 135 тонн. Всего рабочим предстоит углубиться еще ниже и смонтировать семь ярусов распорной системы, общий вес которой превысит 528 тонн.
Ранее сообщалось, что дом на улице Горького укрепляют перед стартом проходки тоннелей метро.