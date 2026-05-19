В Башкирии пересмотрят отказы в пособии для многодетных семей

Как сообщили в отделении Социального фонда России по Башкортостану, раньше, если доход семьи был даже чуть выше прожиточного минимума (16 856 рублей), в пособии отказывали.
Теперь, согласно новым положениям, вступающим в силу в конце мая, если превышение не больше 10% (то есть доход до 18 541,60 рубля), пособие можно будет получить еще на год. Выплата составит 50% от прожиточного минимума на ребёнка (8 175 рублей).
Это касается решений, где отказ был связан именно с незначительным превышением дохода, а остальные условия соответствуют правилам, уточнили в ведомстве.
Будут пересмотрены решения, по которым отказ был получен с 1 января 2026 года.
Семьям не нужно подавать новое заявление — все сделают автоматически. Решение пришлют в личный кабинет на портале Госуслуг.
Если семья подавала заявление несколько раз, пересмотрят только первое решение за этот год. Воспользоваться таким правом можно только один раз за весь период получения пособия.
По вопросам обращаться в единый контакт-центр Социального фонда России по РБ по телефону 8−800−100−00−01.
Ранее для Башкирии разработали 300 мероприятий по семейной политике.