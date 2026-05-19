В Калининском районе Новосибирска на две недели пропадет горячая вода

С 18 по 31 мая в Калининском районе Новосибирска стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей, из-за чего будет временно отключено горячее водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Максимальная продолжительность ограничений достигнет 14 дней. Воду будут отключать поэтапно, чтобы расхолодить сети — этот процесс начинается за сутки до испытаний. Испытания помогают обнаружить слабые места в трубах и предотвратить аварии зимой.
Всего запланировано 13 этапов. Под отключение попадают дома на улицах Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная, Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.
Жителей просят не заходить за ограждения, не парковать машины над теплотрассами и сообщать о прорывах в НТСК или диспетчерскую мэрии.