Роспотребнадзор рассказал, когда хантавирус чаще всего распространяется среди грызунов

Хантавирусы передаются человеку при контакте с грызунами. Вирус Андес может поражать легкие и сердце. Его основным переносчиком считается длиннохвостый рисовый хомячок. На евразийском континенте чаще встречаются другие хантавирусы. Они могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Их переносчиками являются домовые мыши и рыжие полевки.