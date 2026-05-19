Роспотребнадзор рассказал, когда хантавирус чаще всего распространяется среди грызунов

Пик распространения хантавируса Андес среди грызунов чаще всего приходится на лето. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научный обзор Роспотребнадзора.
Документ посвящен распространению хантавирусной инфекции в странах Нового Света. Особое внимание в нем уделили хантавирусу Андес. По данным специалистов, летом число зараженных грызунов может резко увеличиваться. Весной доля инфицированных животных составляет до 10−14%, летом показатель может вырастать до 60%, а осенью снижаться до 2%.
В Роспотребнадзоре объяснили, что это связано с численностью грызунов-переносчиков. Также отмечается, что хантавирус чаще встречается у взрослых самцов, поэтому он устойчиво сохраняется в популяции животных.
Хантавирусы передаются человеку при контакте с грызунами. Вирус Андес может поражать легкие и сердце. Его основным переносчиком считается длиннохвостый рисовый хомячок. На евразийском континенте чаще встречаются другие хантавирусы. Они могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Их переносчиками являются домовые мыши и рыжие полевки.
Ранее вспышку хантавируса выявили на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. По данным ВОЗ, выявили 11 случаев заболевания, в девяти подтвердили заражение вирусом Андес. Три человека скончались.