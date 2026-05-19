В Ростовской области изъяли порядка шести тонн нелегального алкоголя

В Ростове и Аксае на складах нашли нелегальный алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции нашли склад с нелегальными спиртными напитками в Ростовской области. Как рассказали в региональном главке МВД, общий вес изъятого товара составил около шести тонн.

Крупные запасы слабоалкогольной продукции были найдены во время проверок на складах в Ростове и Аксае. Вся обнаруженная партия хранилась без каких-либо бумаг, которые могли бы подтвердить ее происхождение и безопасность.

В настоящий момент весь сомнительный груз передан в Росалкогольтабакконтроль по ЮФО для дальнейшего разбирательства.

В полиции также обратились к жителям области с просьбой внимательнее относиться к выбору напитков. Они советуют совершать покупки только у надежных продавцов, а о любых точках, торгующих спиртным нелегально, сразу сообщать в органы внутренних дел.

