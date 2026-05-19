10 рыбаков попались на незаконной рыбалке в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники полиции провели рейды на водоемах Емельяновского округа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2026».
В результате 10 рыбаков привлекли к административной ответственности за нарушение правил рыболовства. В естественную среду обитания выпустили 75 особей живой рыбы.
В полиции напомнили, что операция «Путина» направлена на борьбу с браконьерством, пресечение незаконного вылова рыбы и сохранение водных биологических ресурсов. Особое внимание уделяется выявлению незаконно установленных сетей и перекрытию каналов перевозки нелегально добытой рыбы.
Рейды на водоемах региона будут продолжены.
