В Мурманской области предприниматели прошли курсы безопасности на воде

Предприниматели Мурманской области, участники туристско-рекреационного кластера, прошли курсы по безопасному поведению на воде и методам спасения. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма и предпринимательства региона.
«Наша задача — объяснить операторам, предлагающим туристам плавание в спасательных термогидрокомбинезонах, реальные риски. Научить оценивать эти риски, понимать, как быстро извлечь пострадавшего из воды, транспортировать его на берег и оказать помощь до прибытия медиков», — подчеркнул спасатель-инструктор учебного центра Ильдар Саволайнен.
Инструкторы Санкт-Петербургского учебного центра медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности провели для предпринимателей занятия в спасательных термогидрокомбинезонах в Кольском заливе. Участники тренировки отработали элементы группового плавания и согревания, которые обычно применяются при подготовке моряков гражданского флота.
Кроме того, они обучились работе с костюмами для ледового плавания в экстремальных условиях, навыкам спасения с использованием плавательных средств, подачи спасательного круга, буксировки пострадавшего в воде и передачи его специалистам экстренных служб. Отдельное внимание было уделено правилам оценки мест проведения айс-флоатинга: учету ветра, течения и отлива.
