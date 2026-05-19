Синоптик сообщил, что воздух в Москве прогрелся до плюс 26 градусов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Воздух прогрелся до плюс 26 градусов к 10 часам во вторник в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В 10 часов утра в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, уже почти плюс 26 градусов — это… на два градуса выше, чем было в это время вчера», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что малооблачная и сухая погода ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 32 градусов, возможно обновление суточного рекорда тепла.