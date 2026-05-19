В Нижнем Новгороде пациентка напала на сотрудников скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Нападение на сотрудников станции скорой медицинской помощи произошло в Нижнем Новгороде, одного из них ударили, а второго покусали, сообщила во вторник региональная трудовая инспекция.
«По предварительной информации, 17 мая в 03.00 мск по приезду на вызов на улице Сергея Есенина пациентка напала на санитара “скорой”, ударив головой в лицо. В то же время фельдшера “скорой” укусил человек», — говорится в сообщении.
Сотрудники трудовой инспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины, предшествующие случившемуся.