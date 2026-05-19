В Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина заработали светофоры

19 мая в Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина (около остановки «Стела “Октябрьский район”») заработали светофоры — они работают только в утренние и вечерние часы пик, в остальное время водители должны ездить по требованиям дорожных знаков. В городском Управлении дорог сообщили, что специалисты сейчас наблюдают за движением и заторовыми ситуациями.