В Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина заработали светофоры

19 мая в Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина (около остановки «Стела “Октябрьский район”») заработали светофоры — они работают только в утренние и вечерние часы пик, в остальное время водители должны ездить по требованиям дорожных знаков. В городском Управлении дорог сообщили, что специалисты сейчас наблюдают за движением и заторовыми ситуациями.
«В случае необходимости будем менять время работы фаз, чтобы настроить их максимально эффективно», — добавили в УДИБ.
Установка светофоров — первый шаг к уменьшению пробок со стороны поселков Минино и Элита. Специалисты-дорожники признали это решение эффективным.
Кроме того, на этом участке собираются перенести автобусную остановку, изменить расположение пешеходного перехода и расширить участок перед кольцом со стороны Бугача с двух до трех полос. Работы начнутся летом 2026 года.