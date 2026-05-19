Волгоградские специалисты поставили диагноз 300-летнему дубу в Моздоке

— Внутреннее состояние дерева очень хорошее, несмотря на его преклонный возраст, — сообщил по результатам диагностики замначальника отдела «Волгоградская лесосеменная станция» Центра защиты леса Волгоградской области Максим Захаров. — Обследование выявило незначительную стволовую гниль, но для дерева, которому уже почти триста лет, это является вполне естественным явлением и не представляет серьезной угрозы. Так же дана рекомендация по спилу, нависающей на проезжую часть, поврежденной некрозом ветки, которая представляет угрозу для жителей.