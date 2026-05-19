В Москве создали высокоскоростной 3D-сканер человека

Высокоскоростной 3D-сканер человека разработала компания «Тексел» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Программа способна снимать более 100 мерок с тела по стандартам, которые применяются при индивидуальном пошиве одежды. С помощью полученных данных можно не только изготовить спецодежду или костюм по фигуре, но и заранее представить, как конкретная вещь будет выглядеть на человеке. Помимо легкой промышленности и сетевого ретейла, 3D-сканеры востребованы в профессиональном спорте и медицине.
Устройство работает на базе искусственного интеллекта и позволяет получить точную цифровую копию фигуры всего за 10 секунд вместо прежних 30. В новой версии сканера используют статичные сенсоры, встроенные в стационарную колонну. Такой подход позволяет собирать меньше первичных цифровых помех, а всю недостающую информацию с высокой точностью достраивают математические алгоритмы искусственного интеллекта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.