В Росавиации рассказали о ситуации после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Атака украинских БПЛА в начале мая на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону незначительно повлияла на пассажиропоток благодаря быстрому восстановлению полетов, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром 8 мая из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Однако уже во второй половине дня Минтранс сообщил о частичном восстановлении полетов в аэропорты юга РФ. А в полном объеме рейсы были возобновлены 10 мая.
«На пассажиропоток сложившаяся ситуация оказала влияние незначительно, так как пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена», — сказал Ядров журналистам в кулуарах выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Специалисты продолжают рассчитывать ущерб, нанесенный оборудованию в центре, добавил глава Росавиации. При этом в части зданий и сооружений ущерб уже подсчитан.