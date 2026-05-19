Более половины работ по строительству метро выполнили на улице Белинского

Метростроевцы разработали около 8 тысяч кубометров грунта из 14.

На улице Белинского в Нижнем Новгороде работы по строительству метро завершены более чем наполовину. Об этом сообщили в соцсетях МетроНН.

Напомним, что на стройплощадке на улице Белинского метростроевцы формируют котлован для проведения тоннельной вентиляции и водоотливной установки. На данный момент разработано уже 8 из 14 тысяч кубометров грунта.

Параллельно монтируется распорное крепление котлована. Рабочие установили 135 тонн металлоконструкций. Теперь им предстоит углубиться и в целом смонтировать семь ярусов распорной системы общей массой 528 тонн.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на улице Горького начали установку первого щита для строительства тоннеля метро.