Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирском зоопарке родились птенцы венценосных черных журавлей

В Новосибирском зоопарке родились два птенца венценосных черных журавлей.

НОВОСИБИРСК, 19 мая — РИА Новости. Два птенца венценосных черных журавлей родились в Новосибирском зоопарке, при рождении их вес не превышал 80 граммов, сообщает зоопарк.

«Двенадцатого и 14 февраля 2026 года на свет появились два маленьких чуда, вес которых при рождении составил 74 и 72 грамма», — сообщили в зоопарке.

В учреждении рассказали, что сейчас малыши «одеты» в особое оперение, характерное для юных журавлей. Но уже через два-три месяца у них начнут появляться красивые венцы на головах — как у взрослых журавлей, хотя сначала они будут не такими яркими. Спустя год птицы полностью перейдут на взрослое оперение.

«Характеры птенцов проявились сразу. Старший — осмотрительный и вдумчивый: он внимательно изучает все вокруг себя, прежде чем сдвинуться с места. Младший же — активный и любознательный непоседа, который не боится ничего нового», — привели в зоопарке слова заведующей отделом орнитологии Елены Мелешко.

Черные венценосные журавли распространены в Западной Африке. Они обитают на открытых пространствах вблизи пресноводных болот, озер и рек.