В Новосибирском зоопарке родились птенцы венценосных черных журавлей

НОВОСИБИРСК, 19 мая — РИА Новости. Два птенца венценосных черных журавлей родились в Новосибирском зоопарке, при рождении их вес не превышал 80 граммов, сообщает зоопарк.
«Двенадцатого и 14 февраля 2026 года на свет появились два маленьких чуда, вес которых при рождении составил 74 и 72 грамма», — сообщили в зоопарке.
В учреждении рассказали, что сейчас малыши «одеты» в особое оперение, характерное для юных журавлей. Но уже через два-три месяца у них начнут появляться красивые венцы на головах — как у взрослых журавлей, хотя сначала они будут не такими яркими. Спустя год птицы полностью перейдут на взрослое оперение.
«Характеры птенцов проявились сразу. Старший — осмотрительный и вдумчивый: он внимательно изучает все вокруг себя, прежде чем сдвинуться с места. Младший же — активный и любознательный непоседа, который не боится ничего нового», — привели в зоопарке слова заведующей отделом орнитологии Елены Мелешко.
Черные венценосные журавли распространены в Западной Африке. Они обитают на открытых пространствах вблизи пресноводных болот, озер и рек.