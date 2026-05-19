В Мурманске стартовала экспедиция проекта Voetspore

Экспедиция по городам России в ходе программы о путешествиях Voetspore началась в Мурманске. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области.
Медиапроект южноафриканского путешественника и продюсера Йоханнеса Баденхорста предполагает создание 13 документальных фильмов, которые познакомят с культурой, традициями, кухней, архитектурой и природой России. В Мурманске команда проекта посетила легендарный ледокол «Ленин» и мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Также гости приняли участие в съемке парада Победы.
Пунктами маршрута экспедиции станут также Вологда, Владимир, Москва, Воронеж, Волгоград, Казань, Миасс, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Иркутск, Чита, Якутск и Магадан. Общая протяженность маршрута составит более 20 тыс. км, а само путешествие продлится почти два месяца. Программа будет транслироваться по южноафриканскому телевидению.
«Мы хотим узнать Россию через живое общение: встречаться с местными, пробовать их кухню, слушать их музыку и знакомиться с их памятниками. Тогда, мне кажется, мы сможем гораздо лучше понять, кто такие русские», — отметил автор проекта, режиссер Йоханнес Баденхорст.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.