В России зарегистрировали 32 наименования лекарств из перечня ЖНВЛП

Также в числе достигнутых показателей нацпроекта — увеличение числа клинических баз для испытаний новых технологий.

Показатели нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» достигнуты по итогам первого квартала 2026 года. В частности, зарегистрированы 32 лекарственных препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом стало известно в ходе совещания, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщается на сайте кабмина.

Так, в числе результатов — увеличение с 8 до 13 числа клинических баз для испытаний новых технологий. Кроме того, благодаря внедрению тест-системы, выявляющей более 2 тыс. наследственных заболеваний у новорожденных, лечение получили несколько сотен детей.

Для диагностики заболеваний репродуктивной системы женщин начат выпуск портативного кольпоскопа с ИИ. Также разрабатываются девять новых российских препаратов, три из которых не имеют аналогов в мире, и расширяется применение технологии безоперационного лечения артрозов.

Как было озвучено на совещании, по итогам трех месяцев 2026 года выпускаемую в РФ линейку востребованных медицинских изделий расшили до 1214 единиц, из них 52 — это программные обеспечения с искусственным интеллектом. Речь идет в том числе о тестах для диагностики онкозаболеваний и инфекций, диагностическом и терапевтическом оборудовании, изделиях для реабилитации.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

