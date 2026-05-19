Политолог: Россия вместе с Белоруссией готовы отстаивать национальные интересы

Диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине сошел на нет, Зеленский и Европа в этом сегодня не заинтересованы. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал политолог Константин Блохин, комментируя начавшиеся в Белоруссии военные учения с участием России.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению эксперта, переговоров по украинскому треку в ближайшее время ждать не стоит. К ним не готовы ни Украина, ни Европа, США заняты на других важных для страны внешнеполитических треках.

По его словам, прошедшие ядерные учения РФ и Белоруссии отражают стремление стран отстаивать свои интересы.

Эти ядерные учения — показатель того, что Россия вместе с Белоруссией готовы отстаивать свои национальные интересы и даже идти по лестнице эскалации. Мы видим, что переговоры реально пробуксовывают, участились атаки дронов со стороны Киева на российские территории, в том числе и на Москву.

Константин Блохин
политолог

Ранее сообщалось, что на территории Белоруссии стартовали совместные с Россией учения подразделений, связанных с применением ядерного оружия. В них принимают участие ракетные войска и авиация. В Минобороны республики уточнили, что это плановая подготовка, которая не направлена против других стран.

Константин Блохин также акцентирует внимание, что Россия продолжает укрепление связей не только с Белоруссией, но и с другими государствами. На фоне застывшего диалога по украинскому треку Москва развивает отношения с Китаем. По мнению эксперта, визит Путина в Китай продемонстрирует усиление стратегического партнерства РФ и КНР, несмотря на попытки Запада вбить клин между странами.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше