Политолог: Россия вместе с Белоруссией готовы отстаивать национальные интересы

По мнению эксперта, переговоров по украинскому треку в ближайшее время ждать не стоит. К ним не готовы ни Украина, ни Европа, США заняты на других важных для страны внешнеполитических треках.
По его словам, прошедшие ядерные учения РФ и Белоруссии отражают стремление стран отстаивать свои интересы.
Эти ядерные учения — показатель того, что Россия вместе с Белоруссией готовы отстаивать свои национальные интересы и даже идти по лестнице эскалации. Мы видим, что переговоры реально пробуксовывают, участились атаки дронов со стороны Киева на российские территории, в том числе и на Москву.
Ранее сообщалось, что на территории Белоруссии стартовали совместные с Россией учения подразделений, связанных с применением ядерного оружия. В них принимают участие ракетные войска и авиация. В Минобороны республики уточнили, что это плановая подготовка, которая не направлена против других стран.
Константин Блохин также акцентирует внимание, что Россия продолжает укрепление связей не только с Белоруссией, но и с другими государствами. На фоне застывшего диалога по украинскому треку Москва развивает отношения с Китаем. По мнению эксперта, визит Путина в Китай продемонстрирует усиление стратегического партнерства РФ и КНР, несмотря на попытки Запада вбить клин между странами.